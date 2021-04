Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dach aufgeschnitten

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Zollamtstraße das Dach eines Cabrios beschädigt. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag schnitten sie einen circa 30 Zentimeter langen Schlitz in das Verdeck des weißen BMWs. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 2.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell