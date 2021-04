Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streukasten umgeworfen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in der Pirmasenser Straße einen Streukasten umgeworfen und dabei ein parkendes Auto beschädigt. Ein Haltestellenschild wurde ebenfalls in der unmittelbaren Nähe umgeworfen. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr und 12:45 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell