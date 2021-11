Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Betrugsversuche per Telefon in Rödersheim-Gronau/Limburgerhof

Rödersheim-Gronau/Limburgerhof (ots)

Am 11.11. sowie am 12.11.2021 kam es jeweils morgens zu betrügerischen Anrufen. In Rödersheim-Gronau wurde eine 71-Jährige von einem Englischsprechenden Mann angerufen. Nachdem sie lediglich das Wort "Computer" verstanden habe, habe sie umgehend aufgelegt. Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um einen sog. Falschen Microsoft-Mitarbeiter gehandelt hat. In Limburgerhof wurde eine 62-Jährige telefonisch über einen vermeintlichen Gewinn von 500.000EUR informiert. Auch hier reagierte die Angerufene umgehend richtig - sie legte auf.

