Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Pressemeldung Nr. 2 zu Überfall in Sinsheim

Sinsheim (ots)

Der Täter des Überfalls im Schwimmbadweg auf den älteren Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 180 cm groß, mit schlanker Statur und dunklen kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Stoffmaske, über der ein Dreitagebart sichtbar war. Das Alter des Räubers wird auf etwa 20 - 25 Jahre geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hielt eine schwarze Pistole in der rechten Hand. Der Geschädigte geht davon aus, dass es sich beim Täter um einen Deutschen handelt. In der Nähe befand sich noch eine junge Dame, die bunt gekleidet und von schlanker Statur war. Sie hatte längere Haare (nicht blond). Diese flüchtete in die gleiche Richtung wie der Täter, griff zuvor jedoch nicht in die Handlungen ein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell