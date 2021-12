Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Weitere Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil eines 83-Jährigen gesucht.

Wir berichteten bereits von einer Auseinandersetzung am Samstag (4. Dezember 2021) in und vor dem Lidl-Markt "Alter Dreschplatz": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5091026

Gegen 15:15 Uhr musste ein 39-Jähriger aus dem Markt komplimentiert werden, weil er sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und darüber in Streit mit anderen Kunden geraten war. Das nahm der 39-jährige Blomberger zum Anlass, vor der Tür des Marktes auf den 83-jährigen Mann einzuschlagen und ihn zu treten. Der Senior wurde dadurch so verletzt, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Einige Zeugen meldeten sich bereits unmittelbar nach der Tat. Es gab jedoch weitere Zeugen und Menschen, die dem 83-Jährigen halfen. Die Kripo in Bad Salzuflen bittet darum, dass sich diese Personen unter der Telefonnummer 05222/98180 melden.

