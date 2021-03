Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schwetzingerstadt ein. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Anwesen in der Traitteurstraße und hebelten die Abschlusstür einer 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss auf. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und ließen aus einem der Schränke rund 60 Euro in ausländischer Währung sowie die EC-Karte des Bewohners mitgehen. Anschließend flüchteten Sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

