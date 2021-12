Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Wieder Graffitis am Schulzentrum Werreanger.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits in der letzten Woche von Graffitis am Schulzentrum Werreanger, bei denen ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstand: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5086745

Vergangenen Freitag (3. Dezember 2021) richteten zwei bislang Unbekannte dadurch wieder einen Schaden im vierstelligen Eurobereich an. Die beiden jungen Männer beschmierten gegen 0:45 Uhr unter anderem einen Müllcontainer. Beide sind zwischen 18-25 Jahre alt und haben kurze dunkle Haare. Einer trug eine helle Hose, während der zweite Täter eine dunkle Hose trug. Einer hatte eine karierte Jacke an. Ihre Beobachtungen dazu oder Hinweise zur Identität der Graffiti-Schmierer richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330.

