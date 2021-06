Polizei Düren

POL-DN: Täter nach Unfall mit Trunkenheitsfahrt ermittelt

Düren (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Dürener Lessingstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei nahm unmittelbar die Fahndung nach dem Verursacher auf - mit Erfolg.

Gegen 00:40 Uhr hatten aufmerksame Passanten einen Kleinwagen wahrgenommen, der in auffälliger Fahrweise von der August-Klotz-Straße in die Lessingstraße einfuhr - entgegen der Einbahnstraße. Dort war er dann offenbar von der Fahrbahn abgekommen, über den Gehweg gefahren und an einer Hecke entlang geschrammt; nur durch Glück entstand kein höherer Fremdschaden.

Während die Zeugen aufgrund der quietschenden Reifen und des Gepolters die Polizei verständigten, flüchtete der Fahrer vom havarierten Pkw, den er mit zwei platten Reifen auf dem Gehweg der Lessingstraße zurückgelassen hatte.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Fahrer allerdings in der Nähe des Unfallortes einem Gebüsch angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte vor Ort einen Wert von 1,02 Promille. Daraufhin wurde der 21-jährige Mann aus Eschweiler zur Entnahme einer beweiswichtigen Blutprobe zur Wache gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren musste eingeleitet werden.

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell