POL-DN: Mann zerschlug Autoscheiben

Jülich (ots)

Am frühen Freitagabend sorgte ein verwirrter Mann in der Jülicher Innenstadt für viel Aufregung und Sachschaden in Höhe von etlichen tausend Euro. Er zerschlug wahllos Autoscheiben.

Gegen 18:00 Uhr erreichte die Polizei eine erste Meldung über eine zerschlagene Autoscheibe in der Kölnstraße. Beschrieben wurde ein Radfahrer in Sportanzug, der mit einem Hammer das Glas eines geparkten Wagens zerschlagen hatte und dann geflüchtet war. Noch im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme gingen erneute Meldungen über weitere durch den Radler kaputt geschlagene Autoscheiben ein. Aufgrund guter Personenbeschreibungen und einer sofort ausgelösten Fahndung konnte der bereits polizeibekannte Tatverdächtige wenig später durch Polizeibeamte angetroffen und mit Handefesseln gesichert der Polizeiwache zugeführt werden. Der Polizei wurden bislang, zum Teil später, aus den Straßen Bongard, Aachener Landstraße, Am Aachener Tor, An der Promenade und Stiftsherrenstraße insgesamt acht vom Tatverdächtigen beschädigte Autos bekannt. Auch das Tatwerkzeug konnte in einem der beschädigten Fahrzeuge aufgefunden werden.

Da der 36-Jährige aus Jülich seine Taten unter Einfluss einer anzunehmenden psychischen Erkrankung begangen hatte, wurde er durch die hinzugezogene Ordnungsbehörde einer ärztlichen Befundung unterzogen. Anschließend wurde seine Verbringung in eine fachpsychiatrische Krankenanstalt angeordnet.

