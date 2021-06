Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sattelzug gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße "Zum Attersee" geriet am vergangenen Wochenende ein Sattelzug ins Visier von Dieben. Das Gespann stand auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 12, als sich der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagmorgen (10.30 Uhr) daran zu schaffen machten und mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchteten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Zugmaschine der Marke DAF, mit den amtlichen Kennzeichen DH-NL 503, und einen Sattelauflieger des Herstellers Krone (amtl. Kennzeichen DH-HL 1012). Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Sattelzuges machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3203 entgegengenommen.

