Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus - Fünf Verletzte nach Aufenthalt in Shisha-Bar

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es bei einer Shisha-Bar in der Hamburger Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach ersten Ermittlungen waren drei Frauen Frauen im Alter zwischen 20 und 28 Jahren während bzw. nach ihrem Aufenthalt in der Bar auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes mit unterschiedlich schwerer Rauchgasintoxikation zusammengebrochen. Alle drei Frauen mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Eine der Frauen musste wegen einer sehr hohen Kohlenmonoxidkonzentration im Blut in eine Spezialklinik verlegt werden. Die Polizei kontrollierte daraufhin noch in der Nacht die betroffene Bar. Nach Rücksprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt wurde die Lokalität bis auf Weiteres geschlossen. Am Sonntag meldeten sich zwei weitere Frauen bei der Polizei, die nach dem Besuch in der Shisha-Bar ähnliche Symptome bei sich feststellten. Beide suchten noch am Sonntag ein Krankenhaus auf, wo sie wegen einer erhöhten Konzentration von Kohlenmonoxid medizinisch versorgt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

