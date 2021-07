Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen - Mann entblößt sich vor Radfahrerin ---

Diepholz (ots)

Am frühen Nachmittag des gestrigen Montags entblößte sich ein Mann an der B 61 in Scholen Ortsteil Anstedt vor einer Radfahrerin. Die 72-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg an der B 61, als ca. 50 Meter vor dem Parkplatz an der rechten Straßenseite ein junger Mann vor ihr auf den Radweg trat und sich entblößte. Die Rentnerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Als sie zu schreien begann, flüchtete der Unbekannte in den angrenzenden Wald. Die 72-Jährige konnte die Polizei rufen und wurde anschließend ärztlich versorgt. Über den Unbekannten ist weiter nichts bekannt, als das es sich um einen jungen Mann handeln soll. Die Polizei bittet Zeugen, die am gestrigen frühen Nachmittag an der B 61 in Höhe der Parkplätze etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

