POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 11.07.2021

Fahren unter Betäubungsmitteln In Rehden, Nienburger Straße, fuhr am frühen Sonntagmorgen, 11.07.2021, gegen 01.30 Uhr ein 41- jähriger Mann aus Wagenfeld mit seinem PKW. Hier wurde er von der Polizei angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß von Drogen stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. 2 x Verkehrsunfall Am Samstag, 10.07.2021, gegen 19.35 Uhr, kam es Barnstorf auf der B 51 in Höhe des Parkplatzes "Bremer Dreh" zu einem Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte ein 31-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinem PKW von der B 51 nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Auf Grund von Gegenverkehr mußte er verkehrsbedingt warten. Dies erkannte ein 62-jähriger Mann aus Barnstorf zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenprall wurde beide beteiligten Personen leicht verletzt. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es an gleicher Stelle, allerdings ca. 45 Minuten später. Hier war 45-jähriger Mann aus Barnstorf auf dem dortigen Geh/Radweg mit seinem Hund unterwegs, als dieser plötzlich auf die Fahrbahn läuft. Ein entgegenkommender, 29-jähriger Mann aus Eydelstedt mit seinem PKW, leitete unverzüglich einen Bremsvorgang ein. Dies erkannte der ihm nachfolge 71-jährige PKW-Fahrer aus Bassum allerdings zu spät und fuhr auf. Sowohl der 29-jährige Mann als auch seine beiden 24-und 35-jährigen Mitfahrerinnen aus Bassum bzw. Barnstorf und der 71-jährige Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

PK Sulingen

Verkehrsunfallflucht in Sulingen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des e-Centers in Sulingen in der Schützenstraße beschädigte am 10.07.2021 in der Zeit von 10:20 Uhr bis 11:11 ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug der Geschädigten. Auf insgesamt 2000 Euro wird der Lackschaden an dem BMW geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang oder dem / der flüchtigen Beteiligten nimmt das Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter eBike-Fahrerin

Am 10.07.2021 gegen 15:40 Uhr kam es in Borstel an der Einmündung In den Hofgärten / Sulinger Straße (Bundesstraße 214) kam es zu einem Verkehrsunfall. Die 46jährige Bet. aus Borstel befuhr mit ihrem Pkw Dacia die Straße In den Hofgärten und wollte nach rechts in die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah sie die 13jährige eBike-Fahrerin aus Siedenburg, welche den Geh- und Radweg in Richtung Nienburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die eBike-Fahrerin verletzt wurde. Sie musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

PK Syke

Feuerwehreinsatz in Martfeld

Am 10.07.2021, um 07.10 Uhr, kommt es zu einer erheblichen Rauchentwicklung in einer Schlachterei in der Schulstr. in Martfeld, die einen erheblichen Feuerwehreinsatz evoziert. Ursache war ein überhitzter Heizkessel. Es kam zu keinen weiteren Schäden.

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden In Syke, im Ortsteil Heiligenfelde, auf der Hannoverschen Str. kam es am 10.07.2021, um 11.12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 22-jähriger Kradführer aus Delmenhorst, der die Straße aus Richtung Syke in Richtung Nienburg befuhr, beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang aufgrund eines Fahrfehlers stürzt, über die Fahrbahn schleudert, zunächst nach links davon abkommt, um dann schließlich darauf zum Liegen zu kommen. Er zieht sich dabei leichte Verletzungen zu. An Krad, Fahrbahn sowie in deren Seitenraum entsteht Sachschaden in Höhe von ca. EUR 3.200,- Während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden Am 10.07.2021, um 22.50 Uhr, kam es in Bassum, im Bereich Apelstedt, auf der Bundesstr. 61 zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mindener befuhr mit seinem PKW die Straße aus Richtung Bassum kommend in Richtung Sulingen. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Er blieb dabei unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 30.000,-

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie erheblichem Sachschaden In Twistringen, auf er Vechtaer Str. kam es am 11.07.2021, um 03.38 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als eine 22-jährige Twistringerin mit ihrem PKW auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit einem Baum kollidiert. Der PKW wird über die Straße geschleudert, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin kann sich leicht verletzt aus dem Fahrzeugwrack befreien, während dieses Feuer fängt und ausbrennt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. EUR 20.000,- geschätzt.

PK Weyhe

Verkehrsunfall in Brinkum mit leichtverletztem Radfahrer

Am Samstagnachmittag des 10.07.2021, gegen 15:15 Uhr, übersah ein 74-jähriger Stuhrer mit seinem Kleinwagen beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Weyher Straße in Brinkum einen 60-jährigen Radfahrer aus Brinkum, der die Fahrbahn auf dem Radweg querte. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am Kopf. Er wurde vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

