POL-DH: ++Sulingen/Bassum - Falscher Spendensammler unterwegs++

Diepholz (ots)

Falscher Spendensammler unterwegs - Polizei sucht nach Zeugen

Sulingen - Am 12.07.2021 gegen 16:45 Uhr gab sich in der Bassumer Straße in Sulingen eine männliche Person als Spendensammler aus. Unter dem Vorwand die Toilette benutzen zu wollen entwendete die unbekannte männliche Person aus der Wohnung die Brieftasche sowie die Geldbörse mit Inhalt der Geschädigten. Die männliche Person wurde mit ca. 180cm bis 185 cm, 45 bis 50 Jahre alt, blonde Haare/eher Glatze beschrieben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0.

Bassum - Ein etwa 40-jähriger Mann, ca. 180 cm groß, schlank, blonde Haare, gab sich am Montagabend, den 12.07.2021 gegen 19.00 Uhr in Bassum als "Spendensammler für das DRK" aus. Dass dem nicht so war, stellte eine Dame aus der Schillerstraße fest, denn ihr fehlte nach dem Gespräch das Portemonnaie samt Bargeld sowie der Bankkarte. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer weitere Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke unter Tel. (0 42 42) 9 69-0 zu verständigen.

Ob es zwischen den beiden Taten einen möglichen Zusammenhang gibt, prüft die Polizei.

