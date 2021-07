Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kradfahrer in Bassum-Stühren bei einem Unfall schwer verletzt - Zwei Verletzte bei einem Unfall in Marl ---

Diepholz (ots)

Marl - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr wurden in Marl, an der Kreuzung Hageweder Allee / Bellershorst wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer hatte die Vorfahrt eines 55-jährigen Pkw-Fahrers übersehen. Beide Pkw kollidierten und dabei wurden der 55-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf ca. 20000 Euro beziffert.

Syke - Sachbeschädigung an Taxi

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag wurde in der Georgstraße ein parkendes Taxi beschädigt. Der hintere rechte Reifen des VW Touran wurde mutwillig zerstochen. Wer am Wochenende dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum-Stühren/Nüstedt - Motorradfahrer schwer verletzt

Auf regennasser Fahrbahn ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein 28-jähriger Bremer mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen, gegen mehrere Verkehrsschilder geprallt und schließlich in einen Weidezaun gefahren. Er wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

