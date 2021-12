Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Selbeck. 24-Jährige überschlägt sich mit PKW.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagabend (13. Dezember 2021) in der "Rote Kuhle" ereignet hatte, wurde eine 24jährige Frau aus Detmold verletzt. Gegen 18:20 Uhr war sie mit einem Ford in Richtung Großenmarpe unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Der Ford überschlug sich im Straßengraben. Die Detmolderin wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Am Ford entstand Totalschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

