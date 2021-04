Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld - Zeugen gesucht! Verkehrsunfallfluchten und Versuchter Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Fulda (ots)

Schenklengsfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 16.04.2021 19.00 Uhr bis Samstag, 17.04.201, 11.30 Uhr wurde am Hof Rimmerode ein geparkter schwarzer BMW an der Fahrertür großflächig beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr wurde ein geparkter blauer Audi A 8 in der Meisebacher Straße 97 an der Fahrerseite und am Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- EUR. Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers beitragen, erbittet die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0.

Bad Hersfeld - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 16.04.201, 14:00 bis Samstag, 17.04.2021, 14:30 Uhr das ebenerdige Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Gotzbertstraße aufzubrechen. Zudem wurde versucht eine rückwärtige Balkontür der gleichen Wohnung aufzubrechen. Beides Male blieb es beim Versuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bad Hersfeld unter 0 6621-932-0 erbeten.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK'in Triebstein

Schmitt, PHK` in, Führungs- und Lagedienst Polizeipräsidium Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell