Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Lagerhalle

Neuhof-Hauswurz (ots)

Am Ortsrand von Neuhof-Hauswurz brennt seit etwa 03:20 Uhr eine an ein Wohnhaus angrenzende Lagerhalle. Das Feuer wurde durch eine Hausbewohnerin entdeckt. Derzeit sind die Feuerwehren aus Neuhof, Rommerz, Hauswurz und Hosenfeld an der Brandstelle damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Ebenso ist die Drehleiter aus Fulda im Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach ersten, vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 300.000 Euro.

