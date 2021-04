Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Droeneinfluss

Bebra (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der bereits hinreichend polizeibekannte Mann räumte sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anhaltspunkte einer akuten Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Der 34-Jährige, wie auch seine 35-jährige Beifahrerin, wurden vorläufig festgenommen und zu hiesiger Dienststelle sistiert. Während sich der Fahrer einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste, erfolgte bei der Beifahrerin, unter Einsatz eines Rauschgiftspürhundes, eine Wohnungsdurchsuchung. Dabei wurden verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefundenund beschlagnahmt. Gegen das Paar wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bebra - Pkw erfasst Reh

Am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr, erfasste ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra beim Befahren der Kreisstraße 53, zwischen Solz und Imshausen, ein plötzlich die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde tödlich verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

