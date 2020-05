Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Einbruch in Tankstelle

Am Mittwoch, 6. Mai 2020, kam es zwischen 01.00 und 04.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie diverse Tabakwaren. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell