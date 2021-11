Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grauer Seat gesucht!

Frankenstein/Hochspeyer (ots)

Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei nach dem Fahrer eines grauen Seat mit DÜW-Kennzeichen. Der Unbekannte soll am 5. November gegen 11.45 Uhr auf der B37 zwischen Frankenstein und Hochspeyer durch ein riskantes Überholmanöver ein entgegenkommendes Fahrzeug sowie einen Lkw gefährdet haben.

Ein Zeuge, der in Richtung Hochspeyer fuhr, teilte nun über die Onlinewache mit, dass er selbst zunächst von dem grauen Kleinwagen überholt wurde. Anschließend konnte er beobachten, wie der Seat auch an einem Lkw vorbeizog. Allerdings kam in diesem Moment ein weißer Pkw entgegen; dessen Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Sowohl der Fahrer dieses weißen Pkw als auch der Lkw-Fahrer werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

