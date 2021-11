Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Nissan gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag in der Mannheimer Straße ereignet hat. Insbesondere wird nach einem Renault gesucht, der in den Unfall verwickelt gewesen sein dürfte. Ein schwarzes Plastikteil, das von einem Renault stammt, blieb am Unfallort zurück.

Der Unfall dürfte sich nach den bisherigen Ermittlungen zwischen 12 und 14.30 Uhr ereignet haben. Ein Nissan Navara, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz vor einer Spielhalle abgestellt war, wurde von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gerammt und an der linken Heckseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Vor Ort wurde allerdings ein abgebrochenes Plastikstück gefunden, das vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammt. Deshalb geht die Polizei aktuell davon aus, dass es sich bei diesem Fahrzeug um einen Renault gehandelt hat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet oder schon vorher das Fahrzeug gesehen haben, das neben dem Nissan stand, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell