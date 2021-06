Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei Pasewalk- wieder Haftbefehl vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 49- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Abend als Beifahrer in einem in Polen zugelassenen weißen Transporter auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft München zur Strafvollstreckung (Delikt: Diebstahl). Der Verurteilte hatte im Dezember 2020 mit einem anderen Täter in einem Münchner EDEKA Markt Spirituosen im Wert von fast 200,- EUR gestohlen. Als Geldstrafe waren 900,00 EUR + 77,50 EUR Verfahrenskosten festgelegt. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht zahlen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Stralsund eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell