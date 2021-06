Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Mit Haftbefehlen gesuchter Mann im Regionalexpress

Pasewalk (ots)

Ein 28- jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am Sonntagmittag im Zug Nähe des Bahnhofes Pasewalk festgestellt und kontrolliert. Gegen den Mann bestanden 2 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg u.a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung. Insgesamt hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 600,- EUR und 164,- EUR Kosten zu zahlen. Er leistete die Zahlung der Geldstrafe und ersparte sich so 40 Tage Haft.

