Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 14-Jährige von Pferd abgeworfen

Kaiserslautern (ots)

Eine 14-Jähirge ist am Sonntag in Erlenbach von ihrem Pferd abgeworfen worden. Das Mädchen wurde nicht verletzt. Kurz vor 15 Uhr erschrak das Tier vor einem Radfahrer. Es warf seine Reiterin ab und rannte in den Wald. Ein Suchtrupp rund um die 14-Jährige suchte das Pferd. Das entlaufene Tier konnte wieder eingefangen werden und kehrte wohlbehalten in seinen Stall zurück. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell