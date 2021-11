Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei regelt Verkehr

Kaiserslautern (ots)

"Dauer-Rot" zeigten am Sonntagmittag an der Kreuzung in der Fischerstraße die Ampeln im Barbarossaring und im Hilgardring. Nichts ging mehr. Die Ampeln wollten partout nicht auf Grün umspringen, so dass die Polizei den Verkehr regelte. Nach etwa einer viertel Stunde funktionierte die Anlage wieder normal. Warum die Ampeln so lange Rot zeigten, ist aktuell nicht geklärt. |erf

