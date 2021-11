Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gäste machen Ärger

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind Besucher einer Diskothek in der Zollamtstraße unangenehm aufgefallen. Eine 30-Jährige musste nach einem Streit mit zur nächsten Polizeiinspektion, weil sie die Angabe ihrer Personalien verweigerte. Die Identität der Frau konnte schließlich geklärt werden. Einen 36-Jährigen nahmen die Beamten nach einem Streit mit Sicherheitskräften der Diskothek in Gewahrsam. Der Mann zoffte sich mit den Männern an der Garderobe. Es ging um ein Kleidungsstück. Weil der 36-Jährige keine Ruhe gab und auch einen Platzverweis der Polizei nicht befolgte, nahmen ihn die Beamten fest. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme bis zur Mittagszeit an. Der Mann war alkoholisiert. |erf

