Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räder eines landwirtschaftlichen Anhängers gestohlen

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die beiden Räder eines Wassertankanhängers haben Diebe am Sonntagnachmittag von einer Weide zwischen Kollweiler und Reichenbach-Steegen gestohlen. Um die Räder abzumontieren, haben die Täter möglicherweise "schweres Gerät" benutzt. Die Polizei geht davon aus, dass sie über das Tor der Weide kletterten und in der Nähe der Landstraße zwischen Kollweiler und Reichenbach-Steegen mit ihrem Wagen auf einem Wirtschaftsweg parkten. Der Wert der Räder wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell