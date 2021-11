Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus dem Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots)

Leider nicht aufmerksam genug war am Samstagmorgen die Kundin eines Einkaufsmarktes im Bereich des Uni-Wohngebiets. Während die Dame im Laden unterwegs war, legte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen ab. Diesen Umstand nutzten bislang unbekannte Täter und griffen zu. Aus der Handtasche konnten sie unbemerkt den Geldbeutel entwenden, in dem sich neben Bargeld auch Dokumente und Bankkarten der Geschädigten befanden. Täterhinweise konnte die Geschädigte nicht geben. Sollten andere Kunden Hinweise zur Tat geben können, so werden diese gerne von der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 entgegengenommen.

