Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfeste Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Willy-Brandt ist am Donnerstagabend ein Pärchen in Streit geraten. Ein, dem Pärchen unbekannter, Mann mischte sich in den Streit ein. Daraufhin kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 19-jährigen Mann und dem Unbekannten. Der 19-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Der Unbekannte entfernte sich vor Eintreffen der Polizeibeamten unerkannt. Der 19-Jährige war o aufgebracht, dass er auch bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei immer wieder ausfallend und beleidigend wurde. Die Beamten mussten zur Eigensicherung den Mann fesseln. Ein Alkoholtest zeigte 1,83 Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung Blut abgenommen. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die Ermittlungen dauern an. |elz

