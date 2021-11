Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Beethovenstraße aufgebrochen. Tatzeit war vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ein Zeuge stellte am Donnerstagmittag an dem Gerät Aufbruchspuren fest. Ersten Überprüfungen zufolge wurde der Banknotenleser entwendet. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

