Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksamer Nachbar bemerkt Wohnungsbrand durch Adventskranz - Ratingen - 2012113

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Vermutlich ein brennender Adventskranz hat in der Nacht zu Mittwoch (23. Dezember 2020) einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Baumschulenweg" verursacht. Glücklicherweise waren Nachbarn rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden, so dass niemand verletzt wurde.

Das war geschehen:

Zu nachtschlafender Zeit, gegen 03:30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Anwohner eines Mehrparteienhauses am "Baumschulenweg" in Breitscheid Rauchgeruch. Der couragierte 33-Jährige ging dem Geruch nach und lokalisierte die Ursache aus einer Souterrainwohnung heraus. Folgerichtig alarmierte er die Feuerwehr. Anschließend benachrichtige er sämtliche Hausbewohner, welche sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbständig und unverletzt aus dem Haus begaben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den in der Souterrainwohnung eines 89-jährigen Ratingers vorgefundenen Brand erfolgreich. Ein erheblicher Brandschaden in den Wohnräumen, die entgegen der Landesbauverordnung nicht mit Rauchmeldern ausgestattet war, konnte jedoch nicht verhindert werden. Nach Angaben der Einsatzkräfte der Feuerwehr entstand der Brand durch einen Adventskranz, dessen Kerzen in den Abendstunden vermutlich nicht ordnungsgemäß gelöscht worden waren.

Da die Wohnung bis auf weiteres unbewohnbar ist, konnte der glücklicherweise vollkommen unverletzt gebliebene Wohnungsinhaber bei Angehörigen untergebracht werden. Der Brandschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell