Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt. Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle, die von Beamten der Sicherheitskonzeption Stuttgart am Samstag (14.11.2020) im Oberen Schlossgarten durchgeführt wurde, versuchte einer der Kontrollierten, sich der Überprüfung durch Flucht zu entziehen. Die aus vier Personen bestehende Gruppe war den Beamten um 20.40 Uhr am John-Cranko-Weg aufgefallen. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der Tatverdächtige mehrere sogenannte Plomben, also verkaufsfertige Konsumeinheiten mit Betäubungsmitteln, aus der Hosentasche zog und wegwarf. Danach rannte er von der Kontrollstelle weg, konnte aber von den ihn verfolgenden Polizeibeamten eingeholt und überwältigt werden. Auf dem kurzen Fluchtweg hatte er sich weiterer Plomben entledigt, die ebenfalls von der Polizei aufgefunden wurden. Der 23-jährige Gambier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

