Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: PKW contra Stadtbahn

Stuttgart-FreibergStuttgart-Freiberg (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer hat am Samstag (14.11.2020) in der Mönchfeldstraße bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn einen Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro verursacht. Der Mann fuhr gegen 13.00 Uhr mit seinem Seat von Rot in Richtung Freiberg und bog über den Bahnübergang nach links in den Stamitzweg ab. Hierbei missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht, weshalb er der Stadtbahn U7 in die Seite fuhr, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Bei dem Unfall blieben die vierzig Fahrgäste der Stadtbahn und die Unfallbeteiligten unverletzt.

