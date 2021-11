Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand einer Backstube

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

In einer Backstube ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Schnell breiteten sich die Flammen in dem Gebäude an der Hauptstraße aus. Löschversuche des Inhabers und weiterer Mitarbeiter waren erfolglos. Die Backstube wurde ein Opfer der Flammen. Personen wurden nicht verletzt, sie brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Anwesen verhindern. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Dies steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein Sachverständiger ist beauftragt. Er wird den Brandort untersuchen. Der entstandene Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell