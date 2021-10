Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Brand, Unfälle mit Verletzten, Unfallflucht mit hohem Schaden, Arbeitsunfall, Einbruch in Imbisswagen

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Schwer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 41-Jährige am Freitagmorgen bei einem Sturz erlitten. Die Frau befuhr mit ihrem E-Scooter gegen 6.25 Uhr die abschüssige Altdorfer Straße und verlor dabei aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Roller. Anschließend kam sie zu Fall. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte anschließend in eine Klinik. (mr)

Neuffen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei einem Brand an einem 24 Jahre alten Auto am Freitagmittag entstanden. Ein 70-Jähriger war mit seiner Mercedes Benz C-Klasse gegen 12.20 Uhr in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Lindenplatzes unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Wagen während der Fahrt in Brand. Das brennende Fahrzeug konnte von Passanten und der sofort verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Das Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Neckartailfingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 312 an der Anschlussstelle Schlaitdorf leicht verletzt worden. Eine 33-Jährige befuhr gegen 6.45 Uhr mit ihrem Skoda Citigo die Auffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart. Dabei krachte sie in das Heck eines verkehrsbedingt vor ihr wartenden Toyota Auris einer 41-Jährigen. Beide Frauen wurden im Anschluss vom Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (rn)

Hirrlingen (TÜ): Nach Arbeitsunfall in Klinik eingeliefert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 22-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Freitagvormittag, gegen 10.45 Uhr, in einem Geschäft in der Marktstraße erlitten. Der junge Mann war offenbar bei Reinigungsarbeiten aus einem Fenster im ersten Obergeschoss gestürzt. Mit einem Rettungswagen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Zuge des Einsatzes angefordert worden. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Mössingen (TÜ): Radler zusammengestoßen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzt wurde ein 10-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag, gegen 12.35 Uhr, an der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße /Hirschkopfweg ereignet hat und der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Kind mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs und wollte diese auf Höhe des Hirschkopfweges kreuzen. Dabei übersah sie einen von links aus Richtung Belsen auf dem Radweg heranfahrenden, 47-jährigen Radfahrer. Dieser konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der Radler kam. Dabei verkeilten sich die Fahrräder und das Kind stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Albstadt (ZAK): In Imbisswagen eingebrochen und Verkaufsware gestohlen

In einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Berliner Straße ist zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, eingebrochen worden. Über eine Tür verschaffte sich der Täter Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendete daraus nach derzeitigem Kenntnisstand diverse Getränkeflaschen. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Im gleichen Zeitraum entwendeten Unbekannte von demselben Parkplatz zudem einen zum Verkauf abgestellten Stema-Anhänger, zwei Aluschiebeleitern und ein Gerüst. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob für die beiden Taten dieselben Täter in Frage kommen könnten. (rn)

Balingen (ZAK): Parker erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat in den vergangenen Tagen eine geparkte Mercedes C-Klasse erheblich beschädigt. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, streifte der Gesuchte den im Bereich Wöhrtstraße / Rollerstraße geparkten Pkw und fuhr danach weiter. Allein der Schaden am Mercedes dürfte sich auf zirka 8.000 Euro belaufen. Beim Fahrzeug des Verursachers könnte es sich den derzeitigen Ermittlungen zufolge um einen zumindest teilweise weiß lackierten Lkw handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

