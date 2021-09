Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzte Motorradfahrer; Qualmender Wäschetrockner; Unfall verursacht und geflüchtet; Pedec-Fahrer übersehen;

Reutlingen (ots)

Gönningen (RT): Motorradfahrer verunglückt

Ein 42-Jähriger ist am Donnerstagvormittag auf der L 383 von seinem Motorrad gestürzt. Der Mann war gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße von Öschingen in Richtung Gönningen unterwegs. Nachdem er einen vorausfahrenden Sattelzug überholt hatte, verlor er beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seine Suzuki und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer dortigen Wiese stürzte der Biker. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Bad Urach (RT): Motorradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz einer Motorradfahrerin am Donnerstagmorgen auf der B 28 zwischen Römerstein und Bad Urach gewesen sein. Die 17-Jährige befuhr mit ihrer 125er Beta die Ulmer Steige aus Richtung Römerstein kommend. In einer scharfen Rechtskurve vor dem Ortsbeginn Bad Urach streifte sie mit der Fußraste den Fahrbahnbelag, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Bike verlor und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (cw)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Qualmender Wäschetrockner

Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Prinz-Eugen-Straße hat am Donnerstagvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 10.35 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem eine Bewohnerin entdeckt hatte, dass der Wäschetrockner im Keller erheblich zu qualmen begonnen hatte. Geistesgegenwärtig trennte sie den Trockner vom Netz, goss Wasser über das Gerät und rief die Feuerwehr. Diese rückte mit sieben Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten an und brachte das Gerät ins Freie. Wie sich herausstellte dürfte ein technischer Defekt an dem Trockner einen Kurzschluss verursacht haben. Offenen Flammen waren zum Glück nicht entstanden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Balingen (ZAK): Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, auf der L 415 ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der bislang unbekannte Lenker eines vermutlich dunklen Seat die Landesstraße von Balingen in Richtung Geislingen. Im Bereich einer ansteigenden Rechtskurve überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Eine entgegenkommende 35-Jährige musste ihren Mercedes daraufhin bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein 54-Jähriger, der mit seinem Audi hinter dem Mercedes fuhr, schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und krachte in das Heck vorausfahrenden Pkw. Sowohl die 35-Jährige als auch der 54-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Seat war zwischenzeitlich in Richtung Geislingen weitergefahren. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro abgeschleppt werden. Im Zuge der Reinigungsarbeiten, für die auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt war, musste die L 415 kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

Albstadt (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Abbiegeunfall ist es am Donnerstagmittag in Ebingen gekommen. Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse die Sonnenstraße stadtauswärts. Da sich vor ihr der Verkehr staute, bog sie den derzeitigen Ermittlungen zufolge kurzentschlossen nach links in die Stellestraße ab. Hierbei übersah sie jedoch einen auf dem dortigen Radweg ebenfalls stadtauswärts fahrenden Radfahrer. Der 37 Jahre alte Mann kollidierte daraufhin mit der Fahrertür des Wagens und stürzte von seinem Pedelec. Wie bislang bekannt ist zog er sich leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde der 37-Jährige in eine Klinik gebracht. Augenscheinlich war nur am Pedelec geringfügiger Schaden entstanden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell