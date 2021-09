Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen, Leitender Polizeidirektor Andreas Stolz, in den Ruhestand verabschiedet

Reutlingen (ots)

Am Mittwoch, dem 29. September 2021 hat Leitender Polizeidirektor Andreas Stolz den letzten dienstlichen Termin seiner 46-jährigen Laufbahn beim Polizeipräsidium Reutlingen wahrgenommen. In einer Feierstunde erhielt der Leiter der Schutzpolizeidirektion Andreas Stolz von Polizeipräsident Udo Vogel seine Urkunde zur Versetzung in den wohlverdienten Ruhestand.

Der berufliche Weg von Andreas Stolz führte vom Eintritt in die Polizei im Jahr 1975 bei der Bereitschaftspolizei Göppingen zunächst in den Streifendienst beim Polizeirevier Stuttgart Bad-Cannstatt. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1986 gründete und leitete er die Gefahrgutkontrollgruppe der Verkehrsüberwachung Stuttgart, bevor er 1991 in den Stabsbereich 1 beim Polizeipräsidium Stuttgart wechselte. Nach seinem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 1995 folgte die Verwendung als Referent im Innenministerium Baden-Württemberg. Danach hatte er verschiedene herausragende Führungspositionen als Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart, Leiter des Führungs- und Einsatzstabes in Esslingen, Referent Einsatz beim Polizeipräsidium Stuttgart, Leiter Zentrale Dienste beim Polizeipräsidium Stuttgart und Leiter des Führungs- und Einsatzstabes beim Polizeipräsidium Stuttgart inne. Seit August 2016 war Andreas Stolz als Leiter Revierdienst und anschließend Leiter der Schutzpolizeidirektion für die zuletzt 14 Polizeireviere in den vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen, für den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, die Verkehrspolizeiinspektion, die Abschiebegruppe und die Polizeihundeführerstaffel mit insgesamt knapp 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

Wir wünschen Andreas Stolz einen gesunden, erfüllten und persönlich zufriedenen neuen Lebensabschnitt! (cw)

