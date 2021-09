Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Mehrere Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Handfeste Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Monitor gestohlen

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in das Gelände des Kreisimpfzentrums An der Kreuzeiche eingestiegen. Gegen zwei Uhr war die Polizei alarmiert worden und mit mehreren Streifenwagen angefahren. Eine Durchsuchung des weitläufigen Areals mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief bislang ergebnislos. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Einbrecher nicht ins Gebäude gelangt, sondern hatte aus einem Zelt einen Computerbildschirm mitgehen lassen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Lichtenstein (RT): Zu schnell und betrunken

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 26-Jähriger am frühen Mittwochmorgen auf einem landwirtschaftlichen Weg in Verlängerung der Manentalstraße verursacht hat. Der Mann befuhr gegen zwei Uhr mit seinem Opel den ansteigenden, landwirtschaftlichen Weg von Holzelfingen kommend in ortsauswärtiger Richtung. Weil er den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge viel zu schnell fuhr, kam er in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet er auf eine Grünfläche und schrammte an einer Böschung und einem Baum entlang, bevor sein Wagen in der Grünfläche stecken blieb. Nachdem seine Versuche mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle wegzufahren im weichen Untergrund scheiterten, entfernte sich der 26-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Verlauf der weiteren Ermittlungen mit leichten Verletzungen angetroffen werden. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab anschließend einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Sein Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht bei der Staatsanwaltschaft. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten vor Ort. (cw)

Lichtenstein (RT): Mit Gegenverkehr frontal zusammengestoßen

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Dienstagnachmittag auf der B 312 gekommen. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 14.45 Uhr mit einem Nissan Micra die Bundesstraße von Pfullingen herkommend. Kurz vor Unterhausen kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Trotz eines Brems-/und Ausweichmanövers eines entgegenkommenden, 52 Jahre alten Ford Focus Lenkers stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei zogen sich der Unfallverursacher und eine 47-jährige Beifahrerin in dem Ford leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 23.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 312 bis 16.30 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Eningen (RT): In Wettbüro eingebrochen

Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat ein Täter beim Einbruch in ein Wettbüro erbeutet. Über einen gewaltsam geöffneten Hintereingang verschaffte sich der Unbekannte in der Zeit von Montag, 21.45 Uhr, bis Dienstag, 13.45 Uhr, Zutritt zu der Wettannahmestelle in der Eitlinger Straße. In dem Wettbüro öffnete er mehrere Automaten und durchstöberte das Mobiliar. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Beim Einbruch in Sakristei erwischt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag beim Einbruch in die Sakristei der Esslinger Frauenkirche auf frischer Tat ertappt worden. Der Unbekannte versuchte zunächst erfolglos, den Opferstock im Eingangsbereich der Kirche aufzuhebeln. Als er dann gegen 17 Uhr die massive Eingangstür zur Sakristei des Gotteshauses gewaltsam öffnen wollte, wurde er von einer Mitarbeiterin der Kirche erwischt. Sie versuchte vergeblich, den Einbrecher festzuhalten. Er flüchtete anschließend aus der Kirche in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, zirka 160 cm groß und hat ganz kurze, dunkle Haare. Bekleidet war der Einbrecher mit einer schwarzen Jacke und einer Bluejeans. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ms)

Lenningen (ES): Zugverbindung aufgrund Verkehrsunfall eingestellt

Die Zugverbindung der Teckbahn musste am Dienstagnachmittag für über eine Stunde wegen eines Verkehrsunfalls auf der B 465 eingestellt werden. Ein 42-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße von Owen herkommend in Richtung Lenningen unterwegs. Am Ortsende von Brucken kam er beim dortigen Bahnübergang aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine in Richtung Owen fahrende, 57 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo konnte trotz eines Ausweich-/und Bremsmanövers einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Durch die Kollision zogen sich beide Beteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Bis zur Bergung der Pkw wurde der Zugverkehr bis kurz vor 16.30 Uhr eingestellt. Der Fahrzeugverkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Hierdurch kam es in beide Richtungen zu einem Rückstau. (ms)

Plochingen (ES): Exhibitionist unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Dienstagabend zwischen Plochingen und Reichenbach sein Unwesen getrieben. Eine Frau war gegen 18.30 Uhr auf dem Waldweg zwischen den Ortsteilen Stumpenhof und Siegenberg unterwegs. Hierbei begegnete sie dem bislang unbekannten Mann, der seine Hose teilweise heruntergelassen hatte und onanierte. Die Frau ging daraufhin nach Hause und teilte am Mittwochvormittag der Polizei den Vorfall mit. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 175 bis 180 cm groß und schlank. Er hat ein gepflegtes Äußeres und kurze, dunkle Haare sowie möglicherweise einen Dreitagebart. Über die Bekleidung liegen keine konkreten Angaben vor. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): Nach handfestem Streit Widerstand geleistet

Zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen ist es am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, vor einem Einkaufsmarkt in der Fleischmannstraße gekommen. Zunächst waren drei junge Männer mit einem 57-Jährigen in einen verbalen Streit geraten, an dem sich dann zwei weitere Männer im Alter von 43 und 37 Jahren beteiligten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 18-Jähriger ins Gesicht geschlagen und auf den im Zuge des Streits auf dem Boden liegenden 57-Jährigen eingetreten worden sein soll. Augenscheinliche Verletzungen erlitten sie dabei nicht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung sowie zu einem noch nicht eindeutig identifizierten Tatverdächtigen dauern an. Gegen den 37-Jährigen wird zudem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er hatte zuvor versucht, sich der Personalienfeststellung durch die alarmierten Polizisten zu entziehen und einen Beamten körperlich angegangen. Gegen die Maßnahme hatte er derart Widerstand geleistet, dass er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Die restliche Nacht verbrachte der 37-Jährige in einer Zelle des Polizeireviers. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit Rad schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Dienstagabend erlitten. Die 34 Jahre alte Frau befuhr gegen 20.10 Uhr eine Wendefläche in der Wilhelm-Keil-Straße und verlor dabei die Kontrolle über das Rad. Anschließend stieß sie gegen den Bordstein und kam zu Fall. Im Straßengraben kam sie zum Liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 34-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bodelshausen leicht verletzt worden. Der 55-Jährige befuhr gegen 20.40 Uhr die Höfelstraße in Richtung Bechtoldsweiler und kam dabei aus noch unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der BMW mit einem Zaun sowie einer Straßenlaterne. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 8.000 Euro. (mr)

Bitz (ZAK): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bitz entstanden. Ein 33-Jähriger war gegen 14.50 Uhr mit seinem Toyota von der Kirchstraße nach links in die bevorrechtigte Moltkestraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Citroen einer 62 Jahre alten Frau. Die Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. (ms)

