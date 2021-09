Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Betzingen (RT): Mobiltelefone gestohlen

In das Geschäft eines Telekommunikationsanbieters in der Markwiesenstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Kurz nach 3.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Shop und entwendete Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat eine 43-Jährige am Montagmittag auf der B 465 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Gegen 13.15 Uhr war die Frau mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Ehingen (Donau) in Richtung Münsingen unterwegs. Auf der Höhe von Bremelau kam sie mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und schließlich auf dem dortigen Seitenstreifen zum Stehen. Die 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ford, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Köngen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Köngener Raiffeisenstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gelangte der Einbrecher in der Zeit von 23.30 Uhr bis drei Uhr ins Innere. In einem Büro und dem Verkaufsraum wurden mehrere Schränke aufgehebelt. Der Täter erbeutete Bargeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Nellingen mussten beide beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Eine 21-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Hindenburgstraße in Richtung Scharnhauser Park unterwegs. In die Kreuzung mit der Rinnenbachstraße fuhr sie bei gelbem Blinklicht der dortigen Ampelanlage ein und kollidierte mit dem Skoda Octavia einer 36-Jährigen, die von der Parksiedlung in Richtung Nellingen fuhr. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Mit E-Scooter verunglückt

Schwere Verletzungen hat die Fahrerin eines E-Scooter am Montagnachmittag erlitten. Die 27-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der stark abschüssigen Mörikestraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Im Rotbad stürzte sie ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Die Frau, die keinen Helm getragen hatte, erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. (ms)

Rottenburg (TÜ): Polizeieinsatz wegen Familienstreit

Aufgrund einer Familienauseinandersetzung ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Schuhstraße gekommen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge gerieten gegen 2.30 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren in der Wohnung, in der sich eine größere Anzahl Familienangehöriger aufhielt, zunächst in Streit und in der Folge in eine körperliche Auseinandersetzung. Da sich die beiden Kontrahenten nicht beruhigen ließen und die eingesetzten Polizisten bedrohten und angriffen, musste letztlich Pfefferspray eingesetzt werden. Anschließend wurden die Männer in Gewahrsam genommen. Eine 49-Jährige wurde aufgrund gesundheitlicher Probleme vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen wegen des Versuchs des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und möglicher weiterer Delikte aufgenommen. (sm)

Bisingen (ZAK): Schadenträchtiger Auffahrunfall

Vier Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der B 463 zwischen Owingen und Bisingen ereignet hat. Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit einem Mercedes Vito die Bundesstraße in Richtung Bisingen. Kurz vor der Auffahrt zur B 27 krachte er in das Heck eines vorausfahrenden Chevrolet Spark, dessen 23 Jahre alter Fahrer aufgrund eines Rückstaus abgebremst hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Chevrolet noch auf den vorausfahrenden Seat Ibiza einer 41-Jährigen und den Toyota Aygo einer 30-Jährigen geschoben. Alle Unfallbeteiligten begaben sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Mercedes und der Chevrolet mussten abgeschleppt werden. (rn)

Schömberg (ZAK): Auf dem Zebrastreifen angefahren

Zum Glück nur leichtverletzt wurde eine 14-jährige Schülerin, die am Montagmorgen auf dem Fußgängerüberweg in der Schweizer Straße von einem Pkw angefahren worden war. Eine 37-Jährige war gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Schweizer Straße in Richtung B 27 unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass das Mädchen von links kommend den Fußgängerüberweg überqueren wollte und erfasste die Jugendliche mit ihrem Wagen auf dem Zebrastreifen. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

