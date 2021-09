Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gartenhäuser und Automat aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Gartenhäuser aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Erst nachträglich wurde bekannt, dass von Donnerstag auf Freitag gleich drei Gartenhäuser im Stadtteil Hohenkreuz, im Gewann Wittumshalde aufgebrochen wurden. Zwischen 20 Uhr und zehn Uhr hebelte ein Unbekannter jeweils die Türen zu den Lauben auf und verschaffte sich so Zugang. Während aus zwei der Hütten nach derzeitigen Kenntnissen nichts entwendet wurde, ließ der Einbrecher aus einer Hütte einen Akku-Schrauber nebst Zubehör mitgehen. Zudem dürfte er in der Hütte Essen und Getränke konsumiert sowie darin genächtigt haben. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3105768-10 um Hinweise. (cw)

Bissingen/Teck (ES): Automat aufgebrochen

Auf das Wechselgeld eines Lebensmittelautomaten in einem Verkaufswagen an der K 1250 hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, das Gerät aufgebrochen hat. Der zurückgelassene Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro dürfte den Wert des gestohlenen Bargelds dabei deutlich überschreiten. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

