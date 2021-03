Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Niederfischbach (ots)

Am 02.03.2021, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger mit seinem Pkw VW Golf die L 280 aus Freudenberg kommend in Richtung Kirchen. Ein 44-jähriger Fahrer wollte aus der Straße "In der Kräm" die L 280 queren, um seine Fahrt in der Industriestraße fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beiden Fahrzeuge, da ein Ausweichmanöver des 60-Jährigen nicht mehr gelang, stieß er frontal in die Beifahrerseite des VW-Transporters des 44-Jährigen. Beide Fahrer wurden leichtverletzt; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 13.000EUR. Die nicht mehr fahrbereiten Kfz mussten abgeschleppt werden. Die Reinigung der Fahrbahn infolge ausgelaufener Betriebsstoffe übernahm die Straßenmeisterei Betzdorf.

