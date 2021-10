Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Ein Fiat-Lenker im Alter von 31 Jahren war gegen 15.20 Uhr auf der Karlstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Behringstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger mit seinem E-Bike den Radschutzstreifen entlang der Karlstraße entgegen der Fahrtrichtung und bremste aufgrund des abbiegenden Pkw ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Der Radler wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision mit dem Fiat war es nicht gekommen. (mr)

Sonnenbühl (RT): Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden ist ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag in Undingen. Der Mann war mit seinem VW gegen 23.25 Uhr auf der Straße Am Trieb unterwegs und kam dabei mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen das Rolltor einer angrenzenden Firma. Der VW-Lenker wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergeben hatten, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (rn)

St. Johann (RT): Mit Pkw in Gebäude gekracht

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Donnerstagmittag, kurz nach zwölf Uhr, in Gächingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge wollte ein 95-Jähriger mit einem Mercedes in der Parkstraße vorwärts auf einem Stellplatz einparken. Dabei gab er so viel Gas, dass der automatikgetriebene Wagen stark beschleunigte, die Feuerschutzwand eines angrenzenden Gebäudes durchbrach und mit der Front mehrere Meter tief im Gebäude zum Stehen kam. Zuvor hatte der Mercedes im Freien noch eine 62-Jährige erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Die Frau erlitt dabei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes, weshalb sie vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Durch die ebenfalls angeforderte Feuerwehr wurde der stark beschädigte Mercedes aus dem Gebäude gezogen. Ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden am Pkw und dem betroffenen Gebäude mit mehreren zehntausend Euro zu Buche schlagen. (mr)

Esslingen (ES): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen hat am Donnerstagnachmittag auf der B 10 in Richtung Göppingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 16.20 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Smart auf der linken Spur unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Esslingen-Zell fuhr er aus Unachtsamkeit ins Heck eines weiteren Smart, dessen 24 Jahre alte Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen noch auf den Mazda eines 59-Jährigen geschoben. Sowohl der Unfallverursacher als auch die junge Frau wurden bei dem Unfall verletzt. Die 24-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Autos der beiden Personen mussten zudem abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Blechschaden in Höhe von zirka 28.000 Euro. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle gegen 17.50 Uhr war die linke Spur der Bundesstraße komplett gesperrt. Dies führte im Feierabendverkehr zu einem Rückstau bis zum Kreuz B 10 / B 14 in Stuttgart. (mr)

Esslingen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagnachmittag auf der Grabbrunnenstraße. Gegen 15.55 Uhr wechselte ein 55-jähriger Opel-Lenker, der in Richtung Mülbergerstraße unterwegs war, von der mittleren auf die rechte Spur und übersah dabei einen dort befindlichen Motorradfahrer im Alter von 30 Jahren. Bei der anschließenden Vollbremsung stürzte der Biker von seiner Triumph, die in der Folge noch unter das Heck des Pkw rutschte. Der Motorradfahrer verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Gelbe Säcke in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache sind in der Nacht zum Freitag mehrere Gelbe Säcke in der Ulmer Straße in Brand geraten. Gegen Mitternacht wurden der Integrierten Leitstelle die brennenden, zur Abholung bereitgelegten Müllsäcke gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Bis auf die in Mitleidenschaft gezogene Rasenfläche, auf der die etwa sieben Säcke abgelegt worden waren, war kein Sachschaden entstanden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Denkendorf (ES): Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Offenbar aufgrund undichter Gaskartuschen ist es am Donnerstagabend zu einem Einsatz der Rettungskräfte im Breitwiesenweg gekommen. Gegen 18.20 Uhr war die Integrierte Leitstelle wegen Gasgeruchs in einem dortigen Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an. Das Gebäude wurde evakuiert. Im Keller konnte daraufhin eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Dort fanden die Feuerwehrleute mehrere, offenbar undichte Gaskartuschen und brachten sie ins Freie. Zudem lüfteten sie den Keller des Gebäudes, in das die Bewohner anschließend wieder zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Auch der Gas-Notdienst der Stadtwerke und Mitarbeiter eines Stromversorgers waren vor Ort. (rn)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 30.09.2021/ 16.55 Uhr. Bei nachfolgendem Artikel wurden die Unfallbeteiligten vertauscht. Wir bitten Sie, die nachstehende, korrigierte Meldung zu verwenden:

Balingen (ZAK): Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, auf der L 415 ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der bislang unbekannte Lenker eines vermutlich dunklen Seat die Landesstraße von Balingen in Richtung Geislingen. Im Bereich einer ansteigenden Rechtskurve überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Ein entgegenkommender 54-Jähriger musste seinen Audi daraufhin bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine 35-Jährige, die mit ihrem Mercedes hinter dem Audi fuhr, schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und krachte in das Heck des vorausfahrenden Pkw. Sowohl die 35-Jährige als auch der 54-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Seat war zwischenzeitlich in Richtung Geislingen weitergefahren. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro abgeschleppt werden. Im Zuge der Reinigungsarbeiten, für die auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt war, musste die L 415 kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Gegen Hauswand geprallt

Ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden sind zwei Fahrzeuginsassen, als ein Pkw am Donnerstagabend frontal gegen eine Hauswand in Ebingen geprallt ist. Ein 18-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit einem Seat Ibiza auf der Meßstetter Steige abwärts unterwegs. In der Haarnadelkurve auf Höhe der Einmündung Degerwandstraße verlor der Fahranfänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto schanzte über eine Bodenwelle, streifte ein Verkehrszeichen und prallte anschließend frontal gegen ein Gebäude. Der Fahrer sowie sein Beifahrer mussten im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen wurde abgeschleppt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Dotternhausen erlitten. Ein 42-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit einem VW Passat von der Hauptstraße nach links in die Schulstraße abgebogen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 54-Jährigen, der auf einem Rennrad unterwegs war. Dieser konnte einen Aufprall mit dem Pkw nicht mehr vermeiden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt bis etwa gegen 18.30 Uhr gesperrt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell