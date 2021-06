Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots)

Weil ein Autofahrer am Mittwochabend an der Kreuzung Salingstraße / Mannheimer Straße eine rote Ampel nicht beachtete, wurde eine Fahrradfahrerin verletzt. Der 85-jährige Unfallverursacher hielt zunächst an der roten Ampel in der Salingstraße an. Zeugen berichten, dass der Mann dann plötzlich losfuhr. Hierbei kollidierte er mit einer kreuzenden Fahrradfahrerin. Die 67-Jährige fuhr auf dem Radweg der Mannheimer Straße entgegen der vorgeschriebene Fahrtrichtung. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde von Helfern der nahegelegen US-amerikanischen Feuerwache versorgt. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell