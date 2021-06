Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammenstoß auf Ampel-Kreuzung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreuzung Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße/Trippstadter Straße hat es am Mittwochmittag gekracht. Zwei Fahrzeuge kollidierten, weil einer der beteiligten Fahrer das Rotlicht an der Ampel missachtete. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.20 Uhr, als ein 24-jähriger Autofahrer von der Logenstraße geradeaus in die Trippstadter Straße fahren wollte. Er prallte mit seinem Hyundai gegen einen BMW, der in diesem Moment aus der Rudolf-Breitscheid-Straße kam und nach links in die Logenstraße abbog.

Während der Unfallverursacher einen Schock erlitt, zog sich in dem anderen Wagen ein mitfahrendes Kind eine Platzwunde am Kopf zu. Das zehnjährige Mädchen und der 24-jährige Mann wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Hyundai wurde die komplette Fahrzeugfront eingedrückt, der BMW wurde insbesondere vorne rechts eingedellt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste der gesamte Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell