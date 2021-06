Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müllsündern auf der Spur

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ist Müllsündern auf der Spur, die ihren Bauschutt und anderen Abfall "wild entsorgt" haben. Von den Kollegen der Polizei in Baumholder ging am Dienstagnachmittag der Hinweis ein, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich der unerlaubt abgeladene Abfall gefunden wurde.

In dem Schutthaufen wurden Gegenstände entdeckt, durch die eine Verbindung zu einer Adresse in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hergestellt werden konnte.

Erste Ermittlungen an der Adresse ergaben, dass hier ein Anwesen die Besitzer gewechselt hat und gerade saniert wird. Mit den vor Ort beschäftigten Firmen wurden erste Gespräche geführt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell