Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior an Haltestelle zu Boden geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (13.01.2022) einen 78 Jahre alten Mann an der U-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof geschlagen, sodass dieser zu Boden gestürzt ist. Der 78-Jährige stand gegen 16.00 Uhr am Bahnsteig hinter einer Frau mit einem Kinderwagen, um in die einfahrende U7 Richtung Mönchfeld einzusteigen. Als sich ein unbekannter Mann zwischen die beiden drängte, wies der 78-Jährige ihn darauf hin, dass er der Dame mit dem Kinderwagen den Vortritt lassen solle. Der Unbekannte drehte sich daraufhin um, schlug den Senior zu Boden, bespuckte und beleidigte ihn und flüchtete anschließend. Ob er zu Fuß flüchtete oder in die U-Bahn stieg, ist derzeit nicht bekannt. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Beamten verliefen ohne Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 18 bis 20 Jahre alten und 180 Zentimeter großen, hellhäutigen Mann mit sehr korpulenter Statur sowie kurzen Haaren handeln. Der Beschreibung nach hatte er ein auffällig ungepflegtes Erscheinungsbild, er trug eine dunkle Bomberjacke mit einem Mercedes-Stern-Emblem auf dem linken Arm und eine hellgraue Hose sowie eine weinrote Basecap und große weiße Kopfhörer. Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau mit dem Kinderwagen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell