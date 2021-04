Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Bootsunfall vor Eltville

Motoryacht fuhr sich auf Sandbank fest

Eltville am Rhein (ots)

Eine mit drei Personen besetzte Motoryacht fuhr sich am heutigen Morgen, gegen 09.00 Uhr, auf dem Galgengrund, einer Sandbank vor Eltville, fest. Vermutlich aus Unachtsamkeit in Verbindung mit fehlender Revierkenntnis geriet das Boot aus der Fahrrinne zu weit in den Flachwasserbereich am rechtem Ufer.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und am Boot entstand nach ersten Einschätzungen kein allzu großer Schaden. Die Schwimmfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

Durch den Einsatz schwerer Streifenboote der hessischen Wasserschutzpolizeistationen Rüdesheim und Wiesbaden sowie Kleinbooten der Feuerwehren Eltville und Walluf, gelang es den Havaristen gegen 11.00 Uhr aus seiner misslichen Lage zu befreien und in den Hafen Schierstein zu schleppen.

