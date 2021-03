Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: 13-jähriger kentert und treibt im Main

Offenbach/Rumpenheim (ots)

Als die Feuerwehr Offenbach und die Wasserschutzpolizei Frankfurt von der Polizei-Leitstelle Offenbach erfuhr, dass ein Kanufahrer nach einem Kentern im Main treibt, wurde sofort die Schifffahrt um besondere Vorsicht gebeten. Es stellte sich heraus, dass das Paddel eines 13-jährigen Wassersportlers in Höhe der Fähre Rumpenheim (KM 48) brach und er das Gleichgewicht verlor. Glücklicherweise konnte der Junge aus eigener Kraft in den Sportboothafen Mainkur (KM 47,8) schwimmen und sich dort an Land retten. Nachdem die Rettungssanitäter lediglich eine leichte Unterkühlung feststellen konnten, wurde er seinen Eltern übergeben.

