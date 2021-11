Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Vermisste 82-Jährige aus Bassum wieder aufgefunden - Verkehrsunfälle in Twistringen und Weyhe - Diebstahl aus Lagerhalle in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Elektro-Dreirad entwendet

Am vergangenen Wochenende, 21.11.2021, 18:45 Uhr bis 22.11.2021, 07:15 Uhr, kam es im Stadtgebiet Diepholz, Lohnewiesen, zu dem Diebstahl eines Elektro-Dreirads, das hinter einem elektrischen Rolltor abgestellt war. Der Freeliner der Marke Lyric ist von silberner Farbe und hat einen Wert von ca. 2000 Euro. Anwohner, die auffällige Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten die Polizei Diepholz zu informieren (05441-9710)

Wetschen - Unter Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, ein 44-jähriger PKW-Fahrer. Der 44-Jährige war mit seinem Opel auf der Diepholzer Straße in Wetschen unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Dort stellten die Beamten den Drogeneinfluss fest. Der Verkehrsteilnehmer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Sulingen/Maasen - Diebstahl aus Lagerhalle

In der Zeit von Mittwoch, 17.11.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 22.11.2021, 10:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einer offenen Lagerhalle in Maasen, Allee, mehrere Fallrohre, Dachrinnen und Zinkschrott im Wert von 315 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten die Polizei in Sulingen zu kontaktieren (04271-9490)

Twistringen - Fahrradfahrer übersehen

Am gestrigen Mittag, gegen 12:00 Uhr, wollte eine 82-jährige Borwederin in Twistringen mit ihrem Pkw die Große Straße in Richtung Am Markt überqueren und hat dabei einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer aus Twistringen übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem Ford stürzte der 38-jährige Twistringer und musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Bassum - Vermisste 82-Jährige wieder aufgefunden

Dank der Hilfe aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte eine zunächst vermisste 82-Jährige stark demente weibliche Person am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr, ausfindig gemacht werden. Diese wurde zuvor aus einer Klinik in Bassum als vermisst gemeldet. Die Dame war zwar noch gut zu Fuß unterwegs, jedoch aufgrund ihrer fortgeschrittenen Demenz gänzlich desorientiert. Während mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund nach der Vermissten suchten, wurde diese unterkühlt, aber gesund im Bereich Scholen aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die an der Suche mitgewirkt und zum Auffinden der 82-Jährigen beigetragen haben.

Bruchhausen-Vilsen - Kirche bestohlen

Bisher noch unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, diverse Kupferrohre vom Kirchengebäude. Dazu schnitten die Diebe die Fallrohre mit einer Metallschere ab. Wer etwas Verdächtiges an der Kirche beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen (04252-938250) zu informieren.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Montagmorgen, gegen 6:15 Uhr, kam es in Kirchweyhe, Im Mühlengrund, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 53-Jähriger aus Syke befuhr mit seinem VW Caddy die L 334 in Richtung Dreye. Hinter ihm fuhr ein ebenfalls 53-Jähriger aus Syke mit seinem VW Caddy. Im Einmündungsbereich Im Mühlengrund musste der vordere Caddy aufgrund eines anderen bevorrechtigten Pkw halten. Der hintere Caddy-Fahrer erkannte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den stehenden vorderen Caddy auf. Der Fahrer des vorderen Caddys wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

